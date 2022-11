Dédicace avec Jean-Paul Le Denmat

2022-12-03 10:00:00 – 2022-12-03 16:00:00 Jean-Paul Le Denmat sera à la librairie pour une séance de dédicaces de son nouveau polar « Quai des disparus » le samedi 3 décembre à partir de 10h00. De Nantes À Calais, un thriller époustouflant à la fois brutal et plein de finesse. Un suspense qui monte en puissance jusqu’à la révélation finale… Frissons garantis ! dernière mise à jour : 2022-11-24 par

