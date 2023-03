Dédicace avec Gérard Chevalier Librairie Dialogues Morlaix Morlaix Catégories d’Évènement: Finistère

2023-04-15 10:30:00 – 2023-04-15 17:00:00

Finistère Meurtre en pleine page (Ed. Palémon)

Le Samedi 15 avril 2023 à 10h30 Avec ce nouveau polar drôle et sensible, Gérard Chevalier lève le voile sur une part de lui-même, nous laissant découvrir son amour pour la France profonde, sa campagne, ses animaux, son patrimoine… Un vrai petit bijou ! contact@dialoguesmorlaix.com +33 2 98 15 10 60 http://www.dialoguesmorlaix.com/ Librairie Dialogues Morlaix 9 Rue d’Aiguillon Morlaix

