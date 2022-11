Dédicace avec Christian Millet & Patrick Virion Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix

Dédicace avec Christian Millet & Patrick Virion Morlaix, 11 décembre 2022, Morlaix. Dédicace avec Christian Millet & Patrick Virion

9 Rue d’Aiguillon Librairie Dialogues Morlaix Morlaix Finistère Librairie Dialogues Morlaix 9 Rue d’Aiguillon

2022-12-11 11:00:00 – 2022-12-11 16:00:00

Librairie Dialogues Morlaix 9 Rue d’Aiguillon

Morlaix

Finistère Morlaix Le dimanche 11 décembre à partir de 11h00, Christian Millet & Patrick Virion seront présents à la librairie pour une séance de dédicaces pour leur nouvel ouvrage collectif : Baie de Morlaix – Bains de mer et villégiature de la Belle Époque à nos jours aux éditions Skol Vreizh +33 2 98 15 10 60 http://www.dialoguesmorlaix.com/ Librairie Dialogues Morlaix 9 Rue d’Aiguillon Morlaix

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Morlaix Autres Lieu Morlaix Adresse Morlaix Finistère Librairie Dialogues Morlaix 9 Rue d'Aiguillon Ville Morlaix lieuville Librairie Dialogues Morlaix 9 Rue d'Aiguillon Morlaix Departement Finistère

Morlaix Morlaix Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlaix/

Dédicace avec Christian Millet & Patrick Virion Morlaix 2022-12-11 was last modified: by Dédicace avec Christian Millet & Patrick Virion Morlaix Morlaix 11 décembre 2022 9 Rue d'Aiguillon Librairie Dialogues Morlaix Morlaix Finistère Finistre morlaix

Morlaix Finistère