Dédicace avec Anne Guillou Place du Dossen Morlaix, samedi 24 février 2024.

Dédicace avec Anne Guillou Place du Dossen Morlaix Finistère

On dit que Dieu a trouvé en Bretagne, et particulièrement en Léon, un terreau favorable aux vocations religieuses et sacerdotales. Dans les années 1950-1960, la pratique religieuse était quasi unanime dans le pays. Chaque année, l’ appel divin touchait quelques garçons et quelques filles de onze ans qui allaient rejoindre le petit séminaire ou le juvénat, où s’affermissait leur engagement. L’essai sociologique présenté ici remet en question cette notion d’appel et déconstruit le mécanisme bien rodé qui introduit chez l’enfant le sentiment d’être appelé. Le procédé d’inculcation de la vocation relève d’un ensemble de conduites, de prescriptions, de sélections qui a pour cadre le système paroissial. Anne Guillou a connu dans son enfance le fait d’être ainsi distinguée par les religieuses mais elle n’a pas persévéré sur ce chemin. Aujourd’hui, Dieu n’appelle plus. Avec la chute de la pratique religieuse au sein des paroisses, c’est le terreau même des vocations qui a disparu. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:30:00

fin : 2024-02-24

Place du Dossen Librairie Dialogues

Morlaix 29600 Finistère Bretagne manu@dialoguesmorlaix.com

L’événement Dédicace avec Anne Guillou Morlaix a été mis à jour le 2024-02-20 par OT BAIE DE MORLAIX