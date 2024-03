Dédicace / Atelier Descamps Qu’est-ce que l’éco-anxiété, l’éco lucidité, la politico anxiété? Librairie L’Aire de Broca Pont-l’Abbé, jeudi 7 mars 2024.

LE LIVRE

Éco-lucides, politico-anxieux et ultramotivés tel est le credo de la génération de Tanguy Descamps et Maxime Ollivier.

En militants enthousiastes, ils décortiquent le phénomène de l’éco-anxiété et partagent des outils pour transformer ce sentiment de peur face à l’urgence climatique en levier d’action.

L’angoisse de la situation écologique alarmante que nous vivons n’est pas une pathologie, mais une réaction légitime qui nous rappelle que le souci du vivant est notre inclination naturelle. Il s’agit toutefois de remonter à la cause politique de cette inquiétude la faiblesse du pouvoir politique actuel pour enrayer, atténuer et s’adapter à la crise écologique. Ainsi redéfinie, la politico-anxiété libère du sentiment d’impuissance pour oser des actions collectives ambitieuses. Quand l’éco-anxiété tétanise, l’éco-lucidité est un signal favorable à l’engagement, une source d’épanouissement, car notre crainte de l’avenir est comprise, et transformée en désir d’agir.

Enrichi de témoignages et des illustrations pétillantes d’Orégane Plailly, ce livre est à offrir à tous les éco-anxieux il favorise le sentiment d’appartenance à la communauté radicale, raisonnable, créative et joyeuse des éco-lucides.

LES AUTEURS

Maxime Ollivier est activiste pour la justice sociale et climatique. Après l’organisation de marches pour le climat, d’actions de désobéissance civile avec Extinction Rebellion et de la campagne pour la Primaire populaire, il se tourne vers la mobilisation par l’art avec le collectif Le bruit qui court.

Tanguy Descamps est un citoyen engagé pour un monde (en)viable. Diplômé en sociologie et sciences politiques, il a coordonné Basculons ! dans un monde vi(v)able (Actes Sud, 2022). Il partage son temps entre l’enseignement (limites planétaires, bascule écologique, inégalités), l’écriture et la photographie.

Orégane Plailly manie le crayon depuis toujours. Historienne de l’art, elle valorise le patrimoine vivant et oriente ses illustrations vers un avenir plus désirable.

Diplômé de Sciences Po Bordeaux, Tanguy Descamps a été le référent du pôle Richesses humaines de la Bascule entre 2019 et 2020. Il est actuellement chargé de projet sur le sujet de l'éducation alimentaire à la communauté de communes Somme Sud-Ouest. Il animera un temps d'échanges de 11h00 à 11h45 autour des notions d'éco-anxiété, éco-lucidité et politico-anxiété, et comment y (ré)agir.

Il partage son temps entre l’enseignement (limites planétaires, bascule écologique, art et écologie), l’écriture et la photographie. Riche de son expérience au sein de La Bascule, il a codirigé, avec Maxime Olliver, le recueil de témoignages militants Basculons ! (Actes Sud, 2022).

Maxime Ollivier et Tanguy Descamps, déjà co auteurs du cahier militant à succès Basculons dans une monde vi(v)able sorti en 2022. Ces 2 jeunes de 27 ans nous partagent ce qu’ils traversent (comme beaucoup d’ailleurs jeunes et moins jeunes) et surtout comment ils proposent de (ré)agir.

https://www.actes-sud.fr/catalogue/ecologie-developpement-durable/vivre-avec-leco-lucidite

Atelier 11h à 11h45. Place limitées. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 10:30:00

fin : 2024-03-07 12:30:00

Librairie L’Aire de Broca 42 Place de la République

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

