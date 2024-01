Dédicace annulée de Nob au Divan perché Librairie Le Divan perché Paris, mercredi 17 janvier 2024.

Le mercredi 17 janvier 2024

de 16h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’auteur illustrateur Nob à l’occasion de la parution de sa nouvelle bande dessinée « Une journée au Louvre » aux Éditions Delcourt.

Venez découvrir “Une Journée au Louvre” publié aux Éditions Delcourt.

(Re)découvrez les œuvres les plus emblématiques du Louvre en suivant les traces d’une famille de touristes venus visiter le musée. A travers une ribambelle de gags, plein d’humour, touchant et instructif, portez un nouveau regard plein de fantaisie sur l’art et sa réception.

Nob est le scénariste des bandes dessinées jeunesse “Dad” et “La Cantoche” qui connaissent un grand succès.

Librairie Le Divan perché 226 rue de la Convention 75015 Paris

Contact : https://www.facebook.com/divanlibrairie https://www.facebook.com/divanlibrairie

DR