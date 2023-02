Dédicace à Ronchamp MEDIATHEQUE DE RONCHAMP Ronchamp Ronchamp Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Ronchamp

Dédicace à Ronchamp MEDIATHEQUE DE RONCHAMP, 16 février 2023, Ronchamp Ronchamp. Dédicace à Ronchamp 6 rue du tram MEDIATHEQUE DE RONCHAMP Ronchamp Haute-Saone MEDIATHEQUE DE RONCHAMP 6 rue du tram

2023-02-16 18:00:00 – 2023-02-16 20:00:00

MEDIATHEQUE DE RONCHAMP 6 rue du tram

Ronchamp

Haute-Saone Ronchamp Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités toute l’année.

La médiathèque de Ronchamp vous propose de rencontrer Lucette Bohl, une auteure locale, pour une séance de dédicace . RDV de 18h00 à 20h à la Médiathèque de Ronchamp. bibli.ronchamp@ccrc70.fr +33 3 84 63 58 85 https://www.facebook.com/MediathequesRahinCherimont/ MEDIATHEQUE DE RONCHAMP 6 rue du tram Ronchamp

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Saône, Ronchamp Autres Lieu Ronchamp Adresse Ronchamp Haute-Saone MEDIATHEQUE DE RONCHAMP 6 rue du tram Ville Ronchamp Ronchamp lieuville MEDIATHEQUE DE RONCHAMP 6 rue du tram Ronchamp Departement Haute-Saone

Ronchamp Ronchamp Ronchamp Haute-Saone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ronchamp ronchamp/

Dédicace à Ronchamp MEDIATHEQUE DE RONCHAMP 2023-02-16 was last modified: by Dédicace à Ronchamp MEDIATHEQUE DE RONCHAMP Ronchamp 16 février 2023 6 rue du tram MÉDIATHEQUE DE RONCHAMP Ronchamp Haute-Saône Haute-Saône MEDIATHEQUE DE RONCHAMP Ronchamp Ronchamp, Haute-Saône

Ronchamp Ronchamp Haute-Saone