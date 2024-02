Dédicace à la librairie Racines Aurélia Lassaque Librairie Racines Prayssac, vendredi 8 mars 2024.

Dédicace à la librairie Racines Aurélia Lassaque Librairie Racines Prayssac Lot

Venez rencontrer Aurélia Lassaque pour une séance de dédicace qui sera précédée par une présentation de son travail et de ses textes à 10H30 à la Médiathèque de Prayssac.

Aurélia est poète de langue française et occitane et a déjà publié deux recueils de poèmes aux éditions Bruno Doucey.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 11:45:00

fin : 2024-03-08

Librairie Racines 11 Boulevard de la Paix

Prayssac 46220 Lot Occitanie

