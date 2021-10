Lannion Lannion Côtes-d'Armor, Lannion Dédicace à la librairie Gwarlan Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Dédicace à la librairie Gwarlan Lannion, 30 octobre 2021, Lannion.

2021-10-30 – 2021-10-30

Lannion Côtes d’Armor Séance de dédicace par Yvon Ménou à Gwalarn ce samedi 30 octobre à partir de 15h. L’auteur dédicacera son premier roman : Derrière les voilages blancs de la porte-fenêtre.

L’intrigue de ce roman est la suivante : Antoine et sa sœur Valeria tombent amoureux du même homme. Gagné par la passion, Antoine élabore un scénario machiavélique pour éloigner sa sœur de François. Implacable, terrifiante, la tragédie se noue sous le soleil corse, orchestrée avec brio par l’auteur qui signe là un premier roman haletant.

Yvon Ménou réside dans le Trégor où il s’adonne à l’un de ses plaisirs depuis toujours, l’écriture. Lannion

Lannion