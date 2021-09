Lannion Lannion Côtes-d'Armor, Lannion Dédicace à la librairie Gwarlan Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Dédicace à la librairie Gwarlan Lannion, 2 octobre 2021, Lannion. Dédicace à la librairie Gwarlan 2021-10-02 – 2021-10-02

Lannion Côtes d’Armor Lannion La librairie Gwarlan accueille de nouveau Claire Connan. L’auteure dédicacera son dernier ouvrage, Le corbeau des lavoirs. Ce polar habilement construit offre une passionnante plongée au coeur de Pontrieux, la « Venise du Trégor », à la fin des années 70, dans une société où les femmes commencent

tout juste à se faire une place dans l’univers encore très masculin de la gendarmerie. +33 2 96 37 40 53 La librairie Gwarlan accueille de nouveau Claire Connan. L’auteure dédicacera son dernier ouvrage, Le corbeau des lavoirs. Ce polar habilement construit offre une passionnante plongée au coeur de Pontrieux, la « Venise du Trégor », à la fin des années 70, dans une société où les femmes commencent

tout juste à se faire une place dans l’univers encore très masculin de la gendarmerie. dernière mise à jour : 2021-09-22 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu Lannion Adresse Ville Lannion lieuville 48.73062#-3.45983