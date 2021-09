Lannion Lannion Côtes-d'Armor, Lannion Dédicace à la librairie Gwalarn Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Dédicace à la librairie Gwalarn Lannion, 25 septembre 2021, Lannion. Dédicace à la librairie Gwalarn 2021-09-25 – 2021-09-25

Lannion Côtes d’Armor Lannion Erell Buhez sera en dédicace de 10h à 13h le samedi 25 septembre à la librairie Gwalarn pour dédicacer son ouvrage Tuée sur la bonne voie. Le récit d’une femme écrit sans faux-semblant sur sa tentative de suicide. Avec humilité et force elle nous livre son témoignage poignant et touchant +33 2 96 37 40 53 Erell Buhez sera en dédicace de 10h à 13h le samedi 25 septembre à la librairie Gwalarn pour dédicacer son ouvrage Tuée sur la bonne voie. Le récit d’une femme écrit sans faux-semblant sur sa tentative de suicide. Avec humilité et force elle nous livre son témoignage poignant et touchant dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu Lannion Adresse Ville Lannion lieuville 48.73062#-3.45983