A partir de 15h, vous aurez le plaisir de rencontrer en dédicace Jean-Yves Séradin à l'occasion de la sortie de son livre « La maison d'à côté ou les trois filles du Professeur Lot ». En 1939, le grand historien Ferdinand Lot achète la villa Breiz-Izel à Trégastel. Avec son épouse Myrrha d'origine russe, il projette d'y retrouver ses trois filles lors des vacances d'été. La défaite de 1940 ne le permettra pas. La famille Lot ne peut tolérer la mainmise de l'Allemagne nazie sur la France : les filles de Ferdinand Lot et ses gendres entre alors en résistance. Au milieu des années 50, Jean-Yves Séradin a fait la connaissance de ces trois filles car sa maison familiale est voisine de Breiz-Izel. Dans ce livre, ses souvenirs de vacances ouvrent les portes de leurs histoires et de leurs œuvres. Invitation à saisir l'âme d'une demeure à l'aspect sévère dans un cadre magnifique, comme si elle gardait en ses murs la tristesse qui l'imbibe, le récit d'une famille d'intellectuels exigeants qui portaient haut une certaine idée de la France. Ce livre est publié par les éditions À l'Ombre des Mots, petite maison d'édition située à Pabu, près de Guingamp, et dont il faut souligner le travail toujours extrêmement soigné.

