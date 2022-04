Dédé Koat Plounéventer Plounéventer Catégories d’évènement: Finistère

Plounéventer Finistère Plounéventer Dédé Koat vit seul dans une petite maison. Il n’a qu’une vache, une marmite et une maman… Bientôt le roi va arriver pour réclamer ses impôts, mais Dédé n’a pas d’argent?! «?Mammig, t’as pas des sous?? Que des petites pièces jaunes?? Mais c’est pas du tout assez pour payer le roi?!?». Et là, il a l’idée… Ecoutez l’histoire de Dédé Koat et chantez avec lui?!

