Exposition de sculpture animalière chez Dedde-art Dedde-art Cour-Maugis sur Huisne, 30 octobre 2023, Cour-Maugis sur Huisne.

Cour-Maugis sur Huisne,Orne

Luc Noël (sculpteur céramiste animalier à Bellou-sur-Huisne) vous propose de découvrir ses oeuvres chez Dedde- art au Petit Aunay 3367 route de Bizou à Boissy-Maugis..

Vendredi 2023-10-30 14:00:00 fin : 2023-11-05 18:00:00. .

Dedde-art Le Petit Aunay

Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie



Luc Noël (ceramist and animal sculptor in Bellou-sur-Huisne) invites you to discover his work at Dedde- art au Petit Aunay 3367 route de Bizou in Boissy-Maugis.

Luc Noël (escultor en cerámica de animales de Bellou-sur-Huisne) le invita a descubrir su obra en Dedde- art au Petit Aunay 3367 route de Bizou en Boissy-Maugis.

Luc Noël (Bildhauer und Tierkeramiker in Bellou-sur-Huisne) bietet Ihnen die Möglichkeit, seine Werke bei Dedde- art au Petit Aunay 3367 route de Bizou in Boissy-Maugis zu entdecken.

