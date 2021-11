Paris Bibliothèque Place des Fêtes île de France, Paris Dedans mon coeur, des couleurs Bibliothèque Place des Fêtes Paris Catégories d’évènement: île de France

Dedans mon coeur, des couleurs Bibliothèque Place des Fêtes, 4 décembre 2021, Paris.

de 10h45 à 11h30

Le samedi 4 décembre 2021

de 10h à 10h45

gratuit

Spectacle sensoriel, musical et interactif par Valérie Jeanne “Au début tout est blanc. Calme, apaisant. Coton, plumes… léger et soyeux… Puis vient le bleu, ciel et mer, comme un immense rêve. Après c’est gris, nuage et pluie, oh c’est triste… Parfois ça devient rouge, tonnerre ! ça bouge, colère ! Voilà le jaune ! Il fait joie et soleil, il fait chaleur, hmmm… Dedans mon coeur, il y a tant de couleurs !” A chaque couleur son émotion, sa peinture, sa comptine, sa marionnette, son instrument de musique. Pour les tout-petits (3 mois – 3 ans). Spectacles -> Jeune public Bibliothèque Place des Fêtes 18 rue Janssen Paris 75019

7bis : Pré-Saint-Gervais (124m) 7bis, 11 : Place des Fêtes (414m)

Contact : Bibliothèque Place des Fêtes 0142495590 bibliotheque.place-des-fetes@paris.fr https://bibliotheques.paris.fr/

Valérie Jeanne

