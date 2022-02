Dedans moi Vogelgrun, 30 mars 2022, Vogelgrun.

Dedans moi Vogelgrun

2022-03-30 16:00:00 – 2022-03-30

Vogelgrun Haut-Rhin Vogelgrun

EUR Avec Filomène et compagnie. Ce spectacle visuel et sonore s’adresse aux sens des tout-petits à partir de 1 an.

Ce voyage poétique mêle spectacle vivant, peinture, film d’animation et création musicale originale.

+33 3 89 71 94 31

