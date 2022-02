Dedans moi Mairie de Colomiers, 25 mai 2022, Colomiers.

Dedans moi

Mairie de Colomiers, le mercredi 25 mai à 16:00

Très beau théâtre visuel ! Les émotions… tout un univers pour les petits. Un terrain encore inconnu à découvrir. Recevoir le monde qui nous entoure, le traverser. Autant de sensations nouvelles et fortes à reconnaître, à nommer, à exprimer et parfois à dompter ! Nous voici plongés dans un voyage au fil des émotions et des couleurs. Mêlant spectacle vivant, peinture, film d’animation et création musicale originale, « Dedans Moi » dresse un portrait « haut en couleur » des petites et des grandes émotions. 30 minutes de poésie colorée pour les premiers pas au théâtre ! Un spectacle de et avec : Émilie Chevrier et Renaud Dupré Création musicale : Bernard Ariu Scénographie : Maurice Chevrier et Jean-Marc May > INFOS PRATIQUES > 30 min de spectacle > + 10 min de rencontre avec les artistes > Dès 2 ans > Tarif : 6€ > > RÉSERVATIONS > 06 68 36 85 02 > [theatreducentre-colomiers.com](http://theatreducentre-colomiers.com) Horaires ——– 16h **Détails sur le lieu**: Petit Théâtre du Centre 43 Rue du Centre 31770 Colomiers

Petit Théâtre du Centre 43 Rue du Centre 31770 Colomiers

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T16:00:00 2022-05-25T17:00:00