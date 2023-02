DEDANS MOI FILOMENE & COMPAGNIE ESPACE CULTUREL VENDENHEIM Catégories d’Évènement: 67550

DEDANS MOI FILOMENE & COMPAGNIE ESPACE CULTUREL, 1 avril 2023, VENDENHEIM. Un spectacle à la date du 2023-04-01 au 2023-04-01 11:00. Tarif : 8.3 à 8.3 euros. A partir de 2 ans Deux clowns sont à l'écoute de la voix d'un petit garçon qui observe et questionne ce qui se passe « dedans moi ». Il est traversé de sensations, les associe à des couleurs, se laisse surprendre et porter par tout ce qui l'habite, sans que les mots parviennent à le préciser. Les clowns s'appuient alors sur leur monde réel ou rêvé, pour comprendre ce qui se passe en eux. Qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de nos corps et de nos têtes ? Comment appréhender tout ce qui constitue notre être profond ? Le décor, fait de bric et de broc, sert de support à des projections vidéo ou se transforme en surface sur laquelle la jeune clown peint ses émotions. La complicité et la drôlerie des deux personnages entrent en résonnance avec la douceur des paroles de l'enfant, qui en découvrant le monde, se découvre lui-même.

Lieu ESPACE CULTUREL Adresse Rue Jean Holweg Ville VENDENHEIM

