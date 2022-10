DEDANS MOI Béziers, 19 avril 2023, Béziers.

DEDANS MOI

Théâtre municipal, allées Paul Riquet Béziers Hrault

2023-04-19 15:00:00 15:00:00 – 2023-04-19

Béziers

Hrault

5 6 EUR Les émotions, un univers encore inconnu à découvrir pour les petits. Mêlant spectacle vivant, film d’animation, peinture et création musicale, nous voici plongés dans un voyage au fil des émotions et des couleurs. D’une infinie douceur, ce théâtre visuel apprendra à connaître et à exprimer les petites et les grandes émotions.

Un spectacle à voir en famille, dès 3 ans.

Réservation conseillée.

Les émotions, un univers encore inconnu à découvrir pour les petits. Mêlant spectacle vivant, film d’animation, peinture et création musicale, nous voici plongés dans un voyage au fil des émotions et des couleurs. D’une infinie douceur, ce théâtre visuel apprendra à connaître et à exprimer les petites et les grandes émotions. Un spectacle à voir en famille, dès 3 ans. Réservation conseillée.

Théâtres de Béziers

Béziers

dernière mise à jour : 2022-10-21 par