Dedans, dehors… JOUONS ! Gouffern en Auge Gouffern en Auge Catégories d’évènement: 61200

Gouffern en Auge

Dedans, dehors… JOUONS ! Gouffern en Auge, 18 juin 2022, Gouffern en Auge. Dedans, dehors… JOUONS ! Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des rédemptoristes Gouffern en Auge

2022-06-18 14:00:00 – 2022-06-18 18:00:00 Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des rédemptoristes

Gouffern en Auge 61200 Gouffern en Auge Les aventuriers du rail,

Qwirkle,

Clash à l’Olympe,

Code names,

Dragomino, Dixit etc etc…

Un après-midi pour découvrir notre offre de jeux !

