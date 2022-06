Dedans Dehors (au Sans Réserve) Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

Dedans Dehors (au Sans Réserve) Périgueux, 10 juillet 2022, Périgueux. Dedans Dehors (au Sans Réserve)

192 Route d’Angoulême Périgueux Dordogne

2022-07-10 – 2022-07-10 Périgueux

Dordogne EUR Dimanche 10 juillet 8 ans ! Huit ans que Dedans Dehors clôture la fin de saison. Pour que cette année la fête soit tout aussi belle que les années précédentes, toute l’équipe a construit un programme aux petits oignons. Des ateliers, des spectacles, des concerts, du jeune public et des partenariats inédits qui viendront ponctuer cette journée familiale !

> Gratuit / Sans réservation

> Jauge et places limitées

> Org°: Sans Réserve Dimanche 10 juillet 8 ans ! Huit ans que Dedans Dehors clôture la fin de saison. Pour que cette année la fête soit tout aussi belle que les années précédentes, toute l’équipe a construit un programme aux petits oignons. Des ateliers, des spectacles, des concerts, du jeune public et des partenariats inédits qui viendront ponctuer cette journée familiale !

> Gratuit / Sans réservation

> Jauge et places limitées

> Org°: Sans Réserve +33 5 53 06 12 73 Dimanche 10 juillet 8 ans ! Huit ans que Dedans Dehors clôture la fin de saison. Pour que cette année la fête soit tout aussi belle que les années précédentes, toute l’équipe a construit un programme aux petits oignons. Des ateliers, des spectacles, des concerts, du jeune public et des partenariats inédits qui viendront ponctuer cette journée familiale !

> Gratuit / Sans réservation

> Jauge et places limitées

> Org°: Sans Réserve Le Sans Réserve

Périgueux

dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Périgueux Other Lieu Périgueux Adresse 192 Route d'Angoulême Périgueux Dordogne Ville Périgueux lieuville Périgueux Departement Dordogne

Périgueux Périgueux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux/

Dedans Dehors (au Sans Réserve) Périgueux 2022-07-10 was last modified: by Dedans Dehors (au Sans Réserve) Périgueux Périgueux 10 juillet 2022 192 Route d'Angoulême Périgueux Dordogne

Périgueux Dordogne