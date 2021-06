DEDANS DEHORS 2021 – 6ème édition Périgueux, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Périgueux.

DEDANS DEHORS 2021 – 6ème édition 2021-07-04 16:00:00 – 2021-07-04 23:00:00 Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême

Périgueux Dordogne Périgueux

Dimanche 4 juillet

Pour la 6ème édition de Dedans Dehors, toute l’équipe du Sans Réserve vous propose une journée musico-ludique, gratuite, avec des concerts et activités pour petits et grands !

Une journée de détente, en famille, placée sous le signe de la bonne humeur, des rencontres, de la découverte et bien évidemment de la musique.

> Gratuit / Sans réservation

> Jauge et places limitées

> Org°: Sans Réserve

> Cet évènement a lieu avec un protocole sanitaire adapté.

Food Trucks et Buvette sur place »

Toute la prog° du Sans Réserve: https://bit.ly/2Rr9YPM

Infos et renseignements au 05 53 06 12 73

+33 5 53 06 12 73

Le Sans Réserve

dernière mise à jour : 2021-06-24 par OT de Périgueux