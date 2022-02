Dedans – Christophe Correc Châtelaudren-Plouagat, 4 mars 2022, Châtelaudren-Plouagat.

Dedans – Christophe Correc Rue du Maillet Le Petit Echo de la Mode Châtelaudren-Plouagat

2022-03-04 – 2022-03-04 Rue du Maillet Le Petit Echo de la Mode

Châtelaudren-Plouagat Côtes d’Armor Châtelaudren-Plouagat

Dedans vous invite à entrer dans un cercle. En son centre, le musicien Christophe Correc vous propose un voyage à l’accordéon. Voyage au centre du souffle sonore.

Prenez place, au gré des respirations résonnantes, les horizons défilent et s’entremêlent, hors du temps, du technicolor au noir et blanc, des reliefs les plus doux aux plus escarpés. Né de l’envie de partager un moment en confidence avec les voyageurs d’un instant, Dedans est un concert solo où s’enchaînent des compositions personnelles destinées à être jouées au cœur du public. La recherche de cette proximité s’appuie sur des techniques de spatialisation du son qui plongent le spectateur au centre de la narration.

Sur scène, Dedans est joué en hexaphonie : six haut-parleurs encerclent les spectateurs. L’accordéon est au centre. Le spectacle est aussi proposé en version binaurale de haute qualité grâce à l’écoute au casque. Cette technique permet de restituer les sons en 3 dimensions. La spatialisation nous immerge au cœur de l’enregistrement, au milieu des instruments, faisant ainsi de cette écoute une véritable expérience sonore.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Vendredi 4 mars à 20h30

Tout public – Durée : 55 minutes

Tarifs : 12€ / 6€

Réservation indispensable au 02 96 79 26 40 ou par mail à l’adresse lpem@leffarmor.fr

Port du masque obligatoire – Pass vaccinal requis

Accordéon, logelloop, composition : Christophe Correc

Conseil artistique : Nathalie Tarlet

Scénographie : Guillaume Roudot

Ingénieur du son : Pascal Rueff

lpem@leffarmor.fr +33 2 96 79 26 40 https://www.petit-echo-mode.fr/agenda/dedans-christophe-correc/

