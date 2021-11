Nantes TrES - Galerie Loire-Atlantique, Nantes Dédales et labyrinthes TrES – Galerie Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Dédales et labyrinthes TrES – Galerie, 20 novembre 2021, Nantes. 2021-11-20 Exposition du 3 au 20 novembre 2021 :mardi au samedi de 14h à 19hVernissage mercredi 3 novembre 2021 à partir de 17h

Gratuit : non Exposition du 3 au 20 novembre 2021 :mardi au samedi de 14h à 19hVernissage mercredi 3 novembre 2021 à partir de 17h Exposition collective. Hubert Paressant : “La nature m’inspire, je contemple et je médite très souvent, j’aime les horizons, les détails et les ensembles, les constructions qui s’équilibrent, les couleurs qui se mélangent, les formes qui se dessinent. Mais la nature n’a pas de frontière et la transcrire dans un carré, un rond ou un rectangle est un travail difficile, il faut créer une force et un équilibre dans ces formes définies et apporter par la suite les subtilités, les ressentis, les délires, ce lent travail c’est ma vie.” Alain Cheguillaume : Sa peinture n’est pas abstraction, mais plutôt figuration suggestive, bestiaire peuplé de constructions et de déconstructions, lyrisme s’ébrouant dans une apparence de chaos. Kang Hyun Wook : En se concentrant sur les problématiques engendrées par les évènements sociaux et humains d’aujourd’hui, catastrophes naturelles ou technologiques, il exprime avec humour et légèreté les maladies de la société humaine contemporaine dans le contexte de la communication. Il exprime avec justesse l’état actuel de la Corée. TrES – Galerie adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 09 83 24 79 32 http://galerietres.com

TrES - Galerie 3 Rue Bossuet Nantes 44000