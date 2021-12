Dédale Salle Coppélia, 18 mars 2022, La Flèche.

Dédale

Salle Coppélia, le vendredi 18 mars 2022 à 19:00

Création autour du Labyrinthe, Dédale, propose une entrée sensorielle dans l’univers immense et passionnant de la mythologie grecque. Le Labyrinthe, Le Minotaure, Thésée, Ariane, Dédale et Icare reprennent vie, propulsés dans l’aujourd’hui avec poésie et humour. Comme les enfants s’inventent un monde avec trois bouts de ficelles, les interprètes détournent, assemblent, construisent et intègrent le spectateur à leur jeu. Ils entremêlent la danse, la narration et le chant pour nous faire voyager au fil de l’espace et du temps.

4€

par la compagnie Bissextile

Salle Coppélia 72200 La Flèche La Flèche Sarthe



