« La lame du temps émousse l’être tant et si bien qu’un matin, ce n’est plus soi dans le miroir, mais un étranger. Un visage martelé de cratères… »

Un homme à la lisière de sa vie pense au présent. Il trace, avec de la grosse laine rouge, un chemin dans les méandres de son passé, et ne trouve que ruines, vestiges, et fragments. Fragments de souvenirs, qui lui apparaissent tels des flashs qu’il s’efforce de restituer au présent. Il s’arrête, réfléchit, examine ce qui remonte à la surface et s’interroge devant nous sur tout ce que cela peut bien vouloir dire.

Il se rappelle, à travers les flashs qui lui reviennent, avoir été domestique dans une maison où un maitre aux moeurs sordides lui a fait subir une somme d’atrocités innommables, d’une longue errance dans le désert qui le conduira au meurtre de son père, ou encore d’une file d’hommes de tous âges faisant la queue devant des toilettes publiques. Comment recoller les morceaux et tenter de reconstituer son identité à travers ces seules bribes de souvenirs ?

Texte Rémy Bouchinet

Mise en scène et jeu Romain Gneouchev

Création sonore Vincent Dupuy

Création lumière Mathilde Domarle

Scénographie, costumes Aliénor Durand

Administration Marion Fouquet

___________

Produit par Fugue 31

En partenariat avec les Studios de Virecourt / Avec le soutien du Jeune Théâtre National

Remerciements LFTP – Laboratoire de Formation au Théâtre Physique, Honolulu Nantes, Sarcus Festival

