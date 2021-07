Dédale de Clown – Mur Aïe Ecole François Dallet – St Brevin, 12 août 2021-12 août 2021, Saint-Brevin-les-Pins.

Dédale de Clown – Mur Aïe

Ecole François Dallet – St Brevin, le jeudi 12 août à 21:00

Dans la rue, un tas de décombres. Deux ouvriers s’activent pour déblayer et trier ce fatras d’objets en tous genres. Soudain, ils se prennent à un jeu de construction. De surenchères en supercheries, ils s’approprient les objets et chacun s’invente son «petit chez soi». Progressivement deux habitations de fortune se déploient devant le mur : Le tas devient habitat. Ils y jouent à voisiner et fantasment un mode de vie puis peu à peu, les passions s’aiguisent et les entraînent dans l’excès et la folie. L’absurdité de leurs comportements finira-t-elle par leur nuire ?

Sur inscription

Comédie burlesque et installation murale

Ecole François Dallet – St Brevin Ecole François Dallet, 44250 Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Mindin Loire-Atlantique



2021-08-12T21:00:00 2021-08-12T21:55:00