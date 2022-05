Décrypter les idées reçues autour de l’UE Région des Pays de la Loire, 12 mai 2022, Nantes.

Région des Pays de la Loire, le jeudi 12 mai à 13:00

La Direction des politiques européennes organise dans le cadre de la Fête de l’Europe le jeudi 12 mai de 13h à 14h un webinaire en partenariat avec les Décodeurs de l’Europe sur les idées reçues qui tournent autour de l’Union européenne. L’Europe nous coûte trop cher ! La commission décide seule ! L’UE décide de tout à Bruxelles ! Sans l’Europe, la France serait plus forte ! Les normes européennes sont absurdes et nous étouffent ! De nombreuses idées reçues circulent sur l’Union Européenne ! Alors si vous voulez mieux comprendre son fonctionnement et faire le plein d’arguments pour convaincre vos proches, venez participer et poser vos questions à des professionnels de l’UE. Les Décodeurs de l’Europe, une structure de la Représentation en France de la Commission européenne visent à apporter des réponses aux questions, idées reçues ou mythes sur l’Europe, en expliquant de manière simple, fiable et documentée comment fonctionne l’Union européenne et quelles sont les politiques qu’elle mène.

Entrée libre et gratuite sous inscription

Région des Pays de la Loire Nantes Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T13:00:00 2022-05-12T14:00:00