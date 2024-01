Décrypter le Futur : enjeux d’une prospective climatique Patronage Laïque Jules Vallès Paris, mardi 27 février 2024.

Le mardi 27 février 2024

de 19h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

27 févr. 2024, 19:00

Entrée libre sur réservation, 72 Av. Félix Faure, 75015 Paris, France

Revenant sur les fondamentaux de la prospective, discipline intellectuelle dédiée à l’étude de l’Avenir lointain, nous invoquerons les concepts qui parfois s’emmêlent lorsqu’il est question d’aborder le Futur : prévision, prédiction, scénarios, transition, … Nous reviendrons sur le cadre de la prospective climatique dans lequel nous déclinons ces approches.

Membre du GIEC, Professeure de classe exceptionnelle, HDR, Nadia Maïzi dirige le Centre de Mathématiques Appliquées de Mines Paris – PSL où elle a initié des activités de recherche et d’enseignement liées à la Modélisation pour l’Economie, l’Energie et l’Environnement, réconciliant court et long terme. Elle dirige depuis 2022 The Transition Institute 1.5, un institut de recherche transdisciplinaire qui soutient les travaux de recherche en lien avec la transition bas carbone.

Patronage Laïque Jules Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris

