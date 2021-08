Décryptages. Quelle démocratie à l’heure du numérique ? Cosmopolis, 14 septembre 2021, Nantes.

Décryptages. Quelle démocratie à l’heure du numérique ?

du mardi 14 septembre au dimanche 10 octobre à Cosmopolis

La crise sanitaire mondiale que nous traversons depuis plusieurs mois est riche d’enseignements sur la capacité de nos sociétés à réagir face à une menace majeure et à interroger leur mode de développement. Elle a aussi mis en avant, une nouvelle fois, le rôle de premier plan joué par les technologies de l’information et de la communication en général, et Internet en particulier ; un rôle qui implique une forme de paradoxe : le numérique paraît autant constituer une chance qu’un risque pour la démocratie. En effet, si la révolution numérique est d’abord celle de toutes les promesses démocratiques : plus d’horizontalité, de transparence, un meilleur accès à l’information, de nouveaux espaces d’organisation et de participation pour les citoyens, elle peut aussi être celle de toutes les dérives : situation de quasi monopole des Gafams, développement des fake news et thèses complotistes, cybercriminalité, surveillance accrue des citoyens, dérives du débat démocratique et montées des populismes. Comment construire collectivement un nouveau modèle de société dans lequel le numérique n’est pas une fin mais un moyen au service du bien commun ? Avec cette nouvelle édition de _Décryptages_, l’espace Cosmopolis et ses partenaires invitent à la réflexion.

Un mois pour s’interroger sur la démocratie et le numérique à travers des expositions, conférences, documentaires, débats, ateliers… proposés à Cosmopolis et dans d’autres lieux nantais.

