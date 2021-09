Lille maison Folie Moulins Lille, Nord Décryptage d’œuvre surprise maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

maison Folie Moulins, le samedi 2 octobre à 16:00

Ce samedi, nous vous invitons à venir faire un focus sur une des nombreuses œuvres du Musée numérique. Un décryptage flash proposé par l’équipe du Musée numérique, en toute convivialité. L’œuvre sera gardée secrète jusqu’au jour J ! _Durée : 30 minutes_ _Gratuit, en accès libre_ _Tout public_

maison Folie Moulins 47 rue d'Arras Lille

2021-10-02T16:00:00 2021-10-02T16:30:00

