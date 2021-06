Lille Maison Folie Moulins Lille, Nord Décryptage d’oeuvre : Masque Allayak Maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Décryptage d’oeuvre : Masque Allayak Maison Folie Moulins, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Lille. Décryptage d’oeuvre : Masque Allayak

le dimanche 25 juillet à Maison Folie Moulins

Peint de couleurs vives, ce masque est conçu en troise parties comme toute création de l’archipel de Kodiac. _Masque Allayak, (féminin), Culture Sugpiaq (Alaska), bois, fourrure, ficelle, tendon, peinture rouge, verte et blanche, XIXème siècle, Archipel de Kodiak, Alaska, Musée de Boulogne-sur-Mer._ _Dans le cadre de Voyage, Voyages, à partir du 3 juillet._

Gratuit, réservations conseillées

20 minutes pour découvrir tous les secrets d’une oeuvre du Musée numérique ! Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-25T15:30:00 2021-07-25T16:00:00;2021-07-25T17:00:00 2021-07-25T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison Folie Moulins Adresse 47 rue d'Arras, Lille Ville Lille lieuville Maison Folie Moulins Lille