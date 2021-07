Vitré Vitré Ille-et-Vilaine, Vitré Décryptage de l’impact du changement climatique sur notre quotidien Vitré Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vitré Ille-et-Vilaine Vitré Ce mercredi pour les transat zen, l’association Vitré Tuvalu propose un décryptage de l’impact du changement climatique sur notre quotidien!

Cette association a pour objectif de protéger et de valoriser l’environnement en sensibilisant le public aux différentes pollutions (sonores, visuelles, environnementales, ect).

Mercredi, grâce à un capteur, l'association mesure la qualité de l'air et les particules fines. Rendez-vous gratuitement au village éphémère place du Château le mercredi 21 juillet à 16h30.

