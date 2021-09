Lambersart 48 avenue du parc Lambersart, Nord Décroche ton job ou ta formation – MNO 48 avenue du parc Lambersart Catégories d’évènement: Lambersart

Job dating dans l’agence Maison de l’emploi – Métropole Nord Ouest dans le secteur du nettoyage et service à la personne. Pour plus d’infos (inscription…) contacter la Maison de l’emploi – Métropole Nord Ouest.

