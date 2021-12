Roubaix Mission Locale Nord, Roubaix Décroche ton contrat d’alternance Mission Locale Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Décroche ton contrat d’alternance Mission Locale, 24 décembre 2021, Roubaix. Décroche ton contrat d’alternance

du vendredi 24 décembre au vendredi 11 février 2022 à Mission Locale

? 16-25 ans, Roubaisiens ou Lyssois, tu es en recherche d’un emploi en contrat pro ou en apprentissage… ? Ce rendez-vous est fait pour toi !! Ça se passe tous les vendredis de 9h30 à 12h00 Pour y participer, tu peux réserver une plage individuelle de rendez-vous en cliquant ci-dessous. [https://www.mlroubaix.com/decroche-ton-contrat-d-alternance-rdv](https://www.mlroubaix.com/decroche-ton-contrat-d-alternance-rdv) Tu pourras ainsi rencontrer un conseiller le vendredi entre 9h30 et 12h00 dans nos locaux et en respectant les gestes barrières.

gratuit

DÉCROCHE TON CONTRAT D’ALTERNANCE Mission Locale 92 avenue Jean Lebas 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-24T09:30:00 2021-12-24T12:00:00;2021-12-31T09:30:00 2021-12-31T12:00:00;2022-01-07T09:30:00 2022-01-07T12:00:00;2022-01-14T09:30:00 2022-01-14T12:00:00;2022-01-21T09:30:00 2022-01-21T12:00:00;2022-01-28T09:30:00 2022-01-28T12:00:00;2022-02-04T09:30:00 2022-02-04T12:00:00;2022-02-11T09:30:00 2022-02-11T12:00:00

