Décroche le son ! Espace Bonnefoy, 19 avril 2022, Toulouse.

Décroche le son !

du mardi 19 avril au vendredi 6 mai à Espace Bonnefoy

Concert ——- **Tremplin musical** Décroche Le Son ! est un tremplin musical destiné aux musiciens et musiciennes amateurs et amatrices âgés de 16 à 25 ans jouant tous styles de musique. L’objectif est d’accompagner les jeunes artistes et de favoriser l’émergence de talents locaux. Bien installé dans le paysage musical toulousain, ce tremplin permet la rencontre entre amateurs et professionnels du milieu artistique. ### Soirées de selections Mar. 19 avr. – 20h BONNEFOY Jeu. 21 avr. – 20h SOUPETARD Lun. 25 avr. – 20h LA BRIQUE ROUGE Jeu. 28 avr. – 20h ALBAN- MINVILLE Mar. 3 mai – 20h JOB ### Finale Ven. 6 mai – 20h30 METRONUM **Édition marrainée par Nina Goern, chanteuse et compositrice de Cats On Trees.**

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture

Espace Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T20:00:00 2022-04-19T23:59:00;2022-04-21T20:00:00 2022-04-21T23:59:00;2022-04-25T20:00:00 2022-04-25T23:59:00;2022-04-28T20:00:00 2022-04-28T23:59:00;2022-05-03T20:00:00 2022-05-03T23:59:00;2022-05-06T20:30:00 2022-05-06T23:59:00