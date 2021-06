Toulouse Place André-Abbal Haute-Garonne, Toulouse Décroche le son ! : concert des finalistes Place André-Abbal Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Découvrez les 5 finalistes de cette onzième édition si particulière ! Sélectionné.es en 2019, les candidat·e·s n’ont pas pu se produire en 2020 sur les scènes des Centres culturels de Toulouse. En 2021, direction le studio Rimshot pour filmer des prises live, diffusées ensuite à des jurys de professionel·le·s de la musique. Venez applaudir les artistes et découvrez le ou la lauréat·e de 2021 ! #### La Ruche Marie Amali HYL Smooth Company The Magpyes ##### Concert gratuit et en plein air, dans le cadre de la soirée d’ouverture d'[Un Été au bord du lac](https://www.toulouse.fr/web/cultures/centres-culturels/annuaire#/event/36622/Un%20%C3%89t%C3%A9%20au%20bord%20du%20lac?_k=a7xa94). Culture Place André-Abbal Place André Abbal, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

