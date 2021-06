Decouvrons le monde BOURGUIGNON, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Isle de Noe.

Decouvrons le monde

du vendredi 16 juillet au vendredi 30 juillet à BOURGUIGNON

Les Eclaireuses Eclaireurs de France d’Hellemmes organisent le camp d’été qui se déroulera du 16 au 30 juillet dans le petit village de l’Isle de Noé. Ce camp a pour objectif de participer activement au chantier participatif du site, notamment la réhabilitation d’une mare, la construction d’une barrière végétale, la rénovation d’un vieux mur et l’extérieur d’un puit. Chaque chantier sera réparti en fonction des capacités des jeunes, accompagné des animateurs et d’un intervenant extérieur et le matériel de protection sera fourni par le groupe. De plus, toutes les branches seront réunies ce qui correspond à une cinquantaine de jeunes de 6 à 17 ans divisés en 4 groupes : les lutins (6-7 ans), les louveteaux (8-10 ans), les éclés (11-14 ans) et les aînés (15-17 ans). Les jeunes se réunissent à l’année, avec le contexte sanitaire actuel, ils ont eu peu d’activités et aucune en commun. L’envie de l’équipe encadrante pour le camp est de redynamiser le groupe après une année de presque césure, et de continuer son évolution quant aux valeurs de l’association et du scoutisme. Nous souhaitons également découvrir le patrimoine local et visiter les villages environnants. En effet, le lieu de camp est proche des sentiers de randonnées de Saint Jacques de Compostelle, ce sera pour nous l’occasion de faire des randonnées sur des chemins prévus à cet effet. Nous avons prévu également de visiter des fermes pédagogiques, afin de permettre aux jeunes de découvrir la faune et flore locale. Le lieu permettant une vue du ciel dégagé de pollution lumineuse, surtout en été, nous en profiteront pour organiser des veillées astronomie avec toutes les tranches d’âges.

680

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

BOURGUIGNON isle de noe Isle de Noe gers



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T20:30:00 2021-07-16T23:59:00;2021-07-17T00:00:00 2021-07-17T23:59:00;2021-07-18T00:00:00 2021-07-18T23:59:00;2021-07-19T00:00:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T00:00:00 2021-07-20T23:59:00;2021-07-21T00:00:00 2021-07-21T23:59:00;2021-07-22T00:00:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T00:00:00 2021-07-23T23:59:00;2021-07-24T00:00:00 2021-07-24T23:59:00;2021-07-25T00:00:00 2021-07-25T23:59:00;2021-07-26T00:00:00 2021-07-26T23:59:00;2021-07-27T00:00:00 2021-07-27T23:59:00;2021-07-28T00:00:00 2021-07-28T23:59:00;2021-07-29T00:00:00 2021-07-29T23:59:00;2021-07-30T00:00:00 2021-07-30T22:00:00