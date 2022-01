Découvrons l’archéologie ! Médiathèque de Beutre Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Découvrons l’archéologie ! Médiathèque de Beutre, 4 mars 2022, Mérignac. Découvrons l’archéologie !

Médiathèque de Beutre, le vendredi 4 mars à 17:00

Grâce à un diaporama et de véritables objets anciens, Théo-Txomin Quirce, technicien de recherche pour **ArkéoTopia : une autre voie pour l’archéologie**, invite les participants à découvrir cette discipline scientifique qui s’intéresse et identifie les traces de l’être humain depuis son apparition. L’atelier découverte sur l’archéologie qui s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans, ils peuvent être accompagnés. La séance va s’effectuer en trois temps : • Une présentation sous forme de jeu, permettant de proposer une définition de l’archéologie ainsi que de ses missions (15-20 minutes) ; • Une manipulation d’objets archéologiques, issus des fouilles archéologiques de Mérignac de la fin des années 60 jusqu’aux années 80 (30 minutes) ; • Un échange entre l’animateur et le public (10 minutes). _Sur inscription – De 7 à 12 ans_ Un atelier archéologie est organisé par les médiathèques de Mérignac pour permettre aux enfants les plus curieux d’en savoir plus sur cette discipline ! Médiathèque de Beutre 210 avenue de l’Argonne mérignac Mérignac Beutre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T17:00:00 2022-03-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Médiathèque de Beutre Adresse 210 avenue de l'Argonne mérignac Ville Mérignac lieuville Médiathèque de Beutre Mérignac Departement Gironde

Médiathèque de Beutre Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

Découvrons l’archéologie ! Médiathèque de Beutre 2022-03-04 was last modified: by Découvrons l’archéologie ! Médiathèque de Beutre Médiathèque de Beutre 4 mars 2022 Médiathèque de Beutre Mérignac Mérignac

Mérignac Gironde