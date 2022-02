Découvrons l’archéologie Antenne Médiathèque de Beaudésert Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Découvrons l’archéologie Antenne Médiathèque de Beaudésert, 4 février 2022, Mérignac. Découvrons l’archéologie

Antenne Médiathèque de Beaudésert, le vendredi 4 février à 17:00

Grâce à un diaporama et de véritables objets anciens, Théo-Txomin Quirce, technicien de recherches pour ArkéoTopia : une autre voie pour l’archéologie, invite les participants à découvrir cette discipline scientifique qui s’intéresse et identifie les traces de l’être humain depuis son apparition. A noter : sur inscription – De 7 à 12 ans Venez découvrir l’archéologie grâce à la conférence de Théo-Txomin Quirce organisée à la Médiathèque de Beaudésert. Antenne Médiathèque de Beaudésert 81 avenue des marronniers 33700 mérignac Mérignac Beaudésert Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T17:00:00 2022-02-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Antenne Médiathèque de Beaudésert Adresse 81 avenue des marronniers 33700 mérignac Ville Mérignac lieuville Antenne Médiathèque de Beaudésert Mérignac Departement Gironde

Antenne Médiathèque de Beaudésert Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

Découvrons l’archéologie Antenne Médiathèque de Beaudésert 2022-02-04 was last modified: by Découvrons l’archéologie Antenne Médiathèque de Beaudésert Antenne Médiathèque de Beaudésert 4 février 2022 Antenne Médiathèque de Beaudésert Mérignac Mérignac

Mérignac Gironde