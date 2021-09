Saint-Michel Elutxé Pyrénées-Atlantiques, Saint-Michel Découvrir une rivière souterraine Elutxé Saint-Michel Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Michel

Découvrir une rivière souterraine Elutxé, 3 octobre 2021, Saint-Michel. Découvrir une rivière souterraine

Elutxé, le dimanche 3 octobre à 10:00

Découverte de la spéléologie dans une cavité au parcours varié. Vous découvrirez de la progression sur cordes, de l’escalade, des passages étroits, des passages dans le lit de la rivière pour découvrir deux cascades et un siphon. Ce parcours nécessite une condition physique correcte. Le matériel de progression sur corde sera prété.

Le nombre de participant est limité, une inscription préalable est nécessaire.

Venez découvrir une rivière souterraine jusqu’à son siphon. Elutxé Saint Michel 64 Saint-Michel Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Michel Autres Lieu Elutxé Adresse Saint Michel 64 Ville Saint-Michel lieuville Elutxé Saint-Michel