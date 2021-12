Découvrir une relation harmonieuse avec son cheval Cortambert, 27 décembre 2021, Cortambert.

Découvrir une relation harmonieuse avec son cheval Cluny Horse Valley 658 Toury Cortambert

2021-12-27 09:00:00 – 2021-12-31 12:00:00 Cluny Horse Valley 658 Toury

Cortambert Saône-et-Loire Cortambert

Stage de découverte de l’équitation de tourisme équestre. Jeux de travail en main et en selle pour découvrir une relation harmonieuse avec le cheval et pour acquérir et appliquer les bases de l’équitation d’extérieur.

Atelier pour les enfants de 8 à 14 ans.

carolinedubois@orange.fr

