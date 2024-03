Découvrir une microferme de plantes aromatiques et médicinales Un jardin sauvage Kergrist, vendredi 7 juin 2024.

Découvrir une microferme de plantes aromatiques et médicinales Le monde parfumé et savoureux des plantes aromatiques et médicinales s’offre à vous. Venez découvrir leur culture et leur transformation au cœur d’une microferme bio. 7 et 8 juin Un jardin sauvage

Début : 2024-06-07T10:00:00+02:00 – 2024-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T15:00:00+02:00 – 2024-06-08T17:00:00+02:00

« UN JARDIN SAUVAGE », MICROFERME DE PLANTES AROMATIQUES ET MÉDICINALES

Au cœur de la Bretagne, dans un environnement préservé, les plantes sont cultivées à la main et expriment leurs vertus dans des préparations gourmandes aux nombreuses vertus.

La visite sera l’occasion d’aller à leur rencontre, de découvrir les techniques de culture et la complexité du système vivant qu’est la ferme. Et aussi d’exposer l’accent mis tout particulièrement sur l’accueil de la faune sauvage (pollinisateurs, petits mammifères,…), si belle et souvent si utile en agriculture biologique.

Après avoir visité les jardins, nous parlerons transformation, étape indispensable pour capter les saveurs et parfums des plantes. Séchage, macération et autres procédés permettent de fabriquer tisanes, sirops, sels aux herbes, huiles et vinaigres aromatisés, apéritifs,… Autant de produits fermiers locaux proposés à la vente en fin de visite !

Un jardin sauvage 29 Kergal 56300 Kergrist Kergrist 56300 Morbihan Bretagne sacha@unjardinsauvage.bzh

