Découvrir un village secret, bastide du XIIIe siècle

Village occitan, 19 septembre 2021

Village occitan, le dimanche 19 septembre à 09:00

Découvrir un village secret, bastide du XIIIe siècle : Saint-Urcisse ——————————————————————– au coeur de paysages apaisants —————————— * La place de l’église : historique de la création de la bastide, forme urbaine innovante, visite assurée par Nicole Bourdoncle, architecte à la retraite, * Le château XVIIIe siècle : cour, vue sur le parc à partir des terrasses, anciennes cuisines, visite assurée par Catherine de Viviès, * L’église XVIIIe siècle : son exceptionnel décor : peinture de Louis Cazottes, élève d’Ingres ; fresques de Nicolas Greschny ; sculptures sur bois de Pierre Darios, visite assurée par Charles de Rodat, artiste peintre, restaurateur des fresques, * L’ancienne école des garçons : cour, préau, »Les Privés 1900″ (qu’es aquo?), quelques découvertes du patrimoine immateriel avec deux livres parus de l’année ( présence des auteurs et échanges),albums cartes postales d’époque, visite assurée par Michel Darios, ancien élève, * Le cimetière début XVIIIe sièle avec son portail « retour d’Égypte », visite assurée par Albert Ferrière, * Le pavillon et le pont bascule en fonction depuis 1907, visite assurée par Albert Ferrière ### Accueil : chemin Buissonnier, dans la cour arrière de la mairie (suivre fléchage)

5€ (reversés à l’association les Amis du Patrimoine de Saint-Urcisse), gratuit -18 ans. Rdv chemin Buissonnier, dans la cour arrière de la mairie (suivre fléchage)

Visite guidée du village : visite de trois sites le matin, pose pique-nique dans lieux aménagés, visite de trois sites l’après-midi. Village occitan 81630 Saint-Urcisse Saint-Urcisse Tarn

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T16:30:00

