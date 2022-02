Découvrir un atelier de céramique Norolles Norolles Catégories d’évènement: Calvados

Norolles Calvados Norolles Une visite de mon atelier sera effectuée en décrivant chacun des postes : le pétrissage, le tournage, le tournassage, le séchage des pièces, le poste d’émaillage, ainsi que la partie cuisson.

Ce sera un moment privilégié de partage. Les visiteurs pourront toucher l’argile dans ses différents états : de l’argile plastique à l’argile sèche puis à l’argile cuite (biscuit/dégourdi) et enfin émaillée.

Je ferai ensuite une démonstration de tournage en décrivant chacune des étapes à exécuter. Les outils utilisés seront présentés.

Les visiteurs pourront ainsi observer la transformation de la terre partant de la balle de terre à l’objet fini.

