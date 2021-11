Genève MEG Genève Découvrir swisscovery MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

Découvrir swisscovery MEG, 7 décembre 2021, Genève. Découvrir swisscovery

MEG, le mardi 7 décembre à 14:00

Depuis le 7 décembre 2020, les documents de la bibliothèque du MEG sont disponibles sur le catalogue swisscovery. Ce catalogue vous donne accès aux documents du réseau SLSP (Swiss Library Service Platform), réseau regroupant aujourd’hui 470 bibliothèques suisses. Afin de vous permettre de profiter de ces nombreuses ressources, l’équipe de la bibliothèque vous invite à une série de présentations qui sont ouvertes à toute personne intéressée. Nous vous montrerons comment accéder aux documents papier et électroniques, comment gérer votre compte lecteur, comment faire une proposition d’achat, etc. **Intervenante** Camille Agustoni, bibliothécaire, répondante SLSP pour le MEG. Accès direct : [https://geneve.webex.com/geneve/j.php?MTID=mdf3734c744b2b5b8c04289f9d4776a5b](https://geneve.webex.com/geneve/j.php?MTID=m19ff578439b762103fcc0eec2a314521) (Numéro de la réunion : 2734 911 5409 Mot de passe : eAxxKYQm242)

CHF 0.-

Formation aux outils et services offerts par swisscovery. En vidéoconférence. Le mardi 7 décembre 2021 à 14h. MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-07T14:00:00 2021-12-07T15:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu MEG Adresse Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Ville Genève lieuville MEG Genève