Découvrir Paris : un jeu de piste dans les plus beaux jardins de la capitale Quartier Latin Paris, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 05 octobre 2024

de 14h45 à 16h45

Le samedi 28 septembre 2024

de 14h45 à 16h45

Le samedi 21 septembre 2024

de 14h45 à 16h45

Le samedi 24 août 2024

de 14h30 à 16h30

Le samedi 10 août 2024

de 14h30 à 16h30

Le samedi 20 juillet 2024

de 15h00 à 17h00

Le samedi 13 juillet 2024

de 14h45 à 16h45

Le samedi 29 juin 2024

de 15h00 à 17h00

Le samedi 15 juin 2024

de 14h45 à 16h45

Le dimanche 02 juin 2024

de 14h30 à 16h30

Le samedi 25 mai 2024

de 15h00 à 17h00

Le samedi 06 avril 2024

de 14h30 à 16h30

.Public adolescents adultes. payant

Plein : 16 €

Réduit : 13,5 €

Découvrez le Quartier Latin à travers les parcs les plus fleuris de la capitale le temps d’un jeu de piste touristique.

A travers un jeu d’enquête touristique et ludique sous forme d’enquête policière, venez résoudre l’enquête tout en profitant des plus beaux parcs et jardins fleuris du Quartier Latin.

LE CONCEPT

Le principe des jeux de piste Quiveutpister est simple : Un

rendez-vous est donné à tous les participants sur un lieu de départ puis

les équipes de 4 à 6 personnes sont constituées.

Une mallette

d’enquêteur, composée d’accessoires et d’un road-book, est distribuée à

chaque équipe. Les participants, en autonomie, devront alors répondre à

des énigmes et résoudre une enquête tout en (re)découvrant les lieux

connus et méconnus du Quartier Latin.

INFOS

Durée du jeu : 2h30 (dont 1h30 de marche)

Possibilité de privatiser un jeu de piste pour votre anniversaire, EVJF, EVG ou votre prochain team building

Quartier Latin Square Paul Langevin 75005 Paris

Contact : https://www.quiveutpisterparis.com/jeux-de-piste/le-paris-est-tout-vert/ +33638589051 victoria@quiveutpisterparis.com https://www.quiveutpisterparis.com/jeux-de-piste/le-paris-est-tout-vert/

@quiveutpister Jeu de piste au Jardin des Plantes