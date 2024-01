Découvrir Paris insolite : visite-enquête à Saint-Germain-des-Près Jardin du Luxembourg Paris, samedi 23 mars 2024.

Le dimanche 20 octobre 2024

de 14h30 à 16h30

Le samedi 12 octobre 2024

de 14h30 à 16h30

Le dimanche 29 septembre 2024

de 14h30 à 16h30

Le samedi 14 septembre 2024

de 14h30 à 16h30

Le dimanche 18 août 2024

de 14h30 à 16h30

Le dimanche 07 juillet 2024

de 14h30 à 16h30

Le samedi 06 juillet 2024

de 14h45 à 16h45

Le samedi 29 juin 2024

de 14h30 à 16h30

Le dimanche 16 juin 2024

de 14h30 à 16h30

Le samedi 08 juin 2024

de 14h30 à 16h30

Le dimanche 26 mai 2024

de 14h30 à 16h30

Le samedi 18 mai 2024

de 14h30 à 16h30

Le samedi 04 mai 2024

de 15h00 à 17h00

Le samedi 27 avril 2024

de 15h00 à 17h30

Le samedi 20 avril 2024

de 14h30 à 16h30

Le dimanche 07 avril 2024

de 14h30 à 16h30

Le samedi 23 mars 2024

de 14h30 à 16h30

.Public adolescents adultes. payant

Plein : 16 € Réduit : 13,5 €

Depuis quelque temps, un serial killer se promène au cœur de Saint-Germain-des-Prés et tout Paris compte sur vous pour le rattraper.

Rendez-vous dans l’un des plus beaux jardins de Paris pour résoudre l’enquête !

Explorez, jouez, enquêtez

Découvrez des lieux connus et méconnus de Paris en vous amusant.

Répartis en plusieurs équipes, retrouvez des indices en autonomie, résolvez une

enquête et parcourez un itinéraire.

Quoi faire à Paris ce week-end ?



L’inscription aux jeux de piste de Quiveutpister Paris s’effectue uniquement sur réservation via notre site Internet.

Le jour du départ, les participants doivent se rendre au lieu et à l’heure indiqués sur l’email de confirmation.

Une mallette, constituée d’un carnet de route et de divers accessoires, sera remise à chaque équipe. Le départ sera ensuite donné et les équipes tenteront d’atteindre le lieu d’arrivée le plus rapidement possible tout en retrouvant un maximum d’indices afin de trouver la résolution finale de l’enquête.

Les trois meilleurs enquêteurs seront récompensés à la fin de l’enquête.

INFOS

Durée du jeu : 2h30 (dont 1h30 de marche)

Possibilité de privatiser un jeu de piste pour votre anniversaire, EVJF, EVG ou votre prochain team building !

un pour votre ou votre prochain ! Possibilité d’offrir un bon cadeau d’une validité de 1 an

Week-end (samedi et dimanche)

Jardin du Luxembourg Le Jardin du Luxembourg 75006 Paris

Contact : https://www.resa.quiveutpister.com/index.php?page=events +33638589051 victoria@quiveutpisterparis.com https://www.facebook.com/quiveutpister/ https://www.facebook.com/quiveutpister/ https://www.quiveutpisterparis.com/

Quiveutpister