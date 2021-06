Pierre-Percée Centre d'interprétation et de documentation 1914-1918 Meurthe-et-Moselle, Pierre-Percée Découvrir ou redécouvrir les témoignages de la Grande Guerre Centre d’interprétation et de documentation 1914-1918 Pierre-Percée Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

### Le musée propose aux curieux, aux historiens et aux amateurs de s’immerger dans la période de la Première Guerre mondiale par une sélection d’objets, de documents et de mises en scènes. Le Centre d’Interprétation et de Documentation 14-18 présente une sélection de pièces caractéristiques de la Grande Guerre, mais surtout, il raconte l’histoire particulière du secteur à partir d’objets et de panneaux très illustrés. Il a été choisi de montrer plusieurs mannequins en situation, dans une tranchée, un abri… Suivant l’intérêt et l’âge du public, une partie importante de la collection peut être manipulée par les visiteurs pour sentir la texture d’une capote, le poids d’un sac ou d’une arme.

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

