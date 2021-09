Découvrir ou redécouvrir la Spéléologie : à la Grotte de Pâques Grotte de Pâques, 3 octobre 2021, Saint-Cézaire-sur-Siagne.

Découvrir ou redécouvrir la Spéléologie : à la Grotte de Pâques

Grotte de Pâques, le dimanche 3 octobre à 09:00

[http://www.garagalh.fr](http://www.garagalh.fr)fr](http://www.garagalh.fr) Venez découvrir le Spéléologie et partagez pour une journée notre passion . Encadrés par des bénévoles de notre club ,le Spéléo-Club-Garagalh ,qui vous guideront et vous expliqueront de leur mieux sa formation ,vous visiterez cette grotte qui est un des plus grands réseau des Alpes Maritimes . Une bonne condition physique est recommandée , cette sortie est sportive bien que facile. Vous trouverez sur notre site www.garagalh.fr de plus amples recommandations et des articles sur cette sortie ainsi que le lieu de rendez-vous pour un covoiturage et les mesures d’hygiène à respecter.

Sur inscription sur HellAsso via notre site www. garagalh.fr . Participation aux frais: 10,00 € pour le matériel

Encadrés par des spéléologues bénévoles , venez oser l’aventure et découvrir la spéléologie

Grotte de Pâques Usine électrique Saint Cézaire sur Siagne Saint-Cézaire-sur-Siagne Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T09:00:00 2021-10-03T17:00:00